Motorsikletli kişiye silahlı saldırı! Önce önünü kestiler, sonra başından vurdular

İstanbul Kağıthane'de motosikletli bir kişi, otomobil ile önünü kesen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan 50 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. İşte o saldırı anları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN