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Motorlu bisiklet tünelde duvara çarparak devrildi! Kaza anı kameralara yansıdı

Motorlu bisiklet tünelde duvara çarparak devrildi! Kaza anı kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 22:48
Amasya’da tünelde seyir halindeyken kontrolden çıkan motorlu bisiklet duvara çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Motorlu bisiklet tünelde duvara çarparak devrildi!
Motorlu bisiklet tünelde duvara çarparak devrildi!
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