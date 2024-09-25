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Motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu

Motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 16:07
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. Vatandaşlar ve polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istese de çabalar sonuçsuz akladı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.
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