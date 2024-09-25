Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. Vatandaşlar ve polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istese de çabalar sonuçsuz akladı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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