25 Eylül 2024, Çarşamba
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Motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu
Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. Vatandaşlar ve polis ekipleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etmek istese de çabalar sonuçsuz akladı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.