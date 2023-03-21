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Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı: 2 yaralı

DHA
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Giriş: 21.03.2023 11:49
Kırıkkale'de motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada, motosiklette bulunan motokurye Cemal Rezayı ve Mehmet Tufan Helvacı yaralandı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı
Motokuryeye çarptı aracını bırakıp kaçtı
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