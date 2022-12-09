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Motokurye, belge isteyen 3 polis ile bir vatandaşı darbetti

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Giriş: 09.12.2022 17:13
Antalya'da trafik uygulamasında durdurulan motokurye A.Ş., kendisinden belge isteyen 3 polis memuru ile bir vatandaşı darbetti. Güçlükle etkisiz hale getirilen A.Ş., gözaltına alındı.
Motokurye, belge isteyen 3 polis darbetti
Motokurye, belge isteyen 3 polis darbetti
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