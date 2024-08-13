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Motifleri ve sesleriyle bin yıllık tarihin kapısını aralıyor

Motifleri ve sesleriyle bin yıllık tarihin kapısını aralıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2024 09:35
Güncelleme:13.08.2024 09:42
Derin kanyonlar arasında uzanan Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde varlığını sürdüren kapı tokmakları bin yıllık geleneği yaşatıyor.
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