21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Moskova yakınlarında 11 İHA düşürüldü

Moskova yakınlarında 11 İHA düşürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2024 10:39
Ukrayna, son zamanlarda Rusya'ya karşı saldırılarının dozunu artırıyor. O saldırılardan biri Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlendi. 11 Ukrayna İHA'sı başkente yakın noktalarda düşürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Moskova yakınlarında 11 İHA düşürüldü
Moskova yakınlarında 11 İHA düşürüldü
Kayseri’de ayçiçeği hasadı başladı
Kayseri'de ayçiçeği hasadı başladı
Esenyurt’ta silahlı kavga!
Esenyurt'ta silahlı kavga!
Sarıyer’de paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü
Sarıyer’de paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü
Boğaz’da tekne battı! Alabora olan tekneden 3 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi aranıyor
Boğaz'da tekne battı! Alabora olan tekneden 3 kişi kurtarıldı, kayıp 1 kişi aranıyor
Maç sırasında öyle bir şey yaptı ki...
Maç sırasında öyle bir şey yaptı ki...
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Bilim dünyasını ikiye bölen keşif
Bilim dünyasını ikiye bölen keşif
Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı
Sarıyer’de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı
Kaybolan Down sendromlu çocuk bulundu
Kaybolan Down sendromlu çocuk bulundu
Siverek’te yol verme kavgasında kan aktı
Siverek’te yol verme kavgasında kan aktı
Aydın’da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı
Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı
Daha Fazla Video Göster