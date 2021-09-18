Montaj yaptığı klima ile aşağı düştü

Fatih'te dengesini kaybederek montajını yaptığı klima ile birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Hamit Çetin yaralandı. Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin'in altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, geçtiğimiz Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana geldi. Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin, bir anda dengesini kaybetti. Montajını yaptığı klima ile yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Çetin yaralandı. Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin'in altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralının yardımına koşan esnaf bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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