11 Şubat 2023, Cumartesi
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Molozların arasından tek tek topladı! Hassasiyeti herkesi duygulandırdı
Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 ilde birden hissedilen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin yüreğini yaktı. Diyarbakır'da Serin Apartmanı'nın enkazından çıkan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınını toplayan kepçe operatörün gözünden kaçmadı. İş makinasını durduran operatör hassasiyetle toplandı.