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Molozların arasından tek tek topladı! Hassasiyeti herkesi duygulandırdı

İHA
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Giriş: 11.02.2023 13:15
Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 ilde birden hissedilen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin yüreğini yaktı. Diyarbakır'da Serin Apartmanı'nın enkazından çıkan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınını toplayan kepçe operatörün gözünden kaçmadı. İş makinasını durduran operatör hassasiyetle toplandı.
Molozların arasından tek tek topladı!
Molozların arasından tek tek topladı!
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