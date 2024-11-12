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Mobilya imalathanesinde yangın çıktı!

Mobilya imalathanesinde yangın çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 22:42
Bursa’da saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya imalathanesinin 2. katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler işyerini saran alevlere müdahale ederek, diğer işyerlerine sıçramadan yangını 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında can kaybı meydana gelmezken, imalathanede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Mobilya imalathanesinde yangın çıktı!
Mobilya imalathanesinde yangın çıktı!
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