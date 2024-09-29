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Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki

Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:30
Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Akpınar, “Sattığım her şeye yasak dediler” diyerek tüm raflarını boşalttı ve “İşte istedikleri kantin bu” diyerek duruma tepki gösterdi.
Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki
Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki
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