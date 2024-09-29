Mobbing uygulandığını iddia eden kantinciden sıra dışı tepki

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir okulda kantin işletmeciliği yapan Recep Akpınar, okul yönetiminin kendisine mobbing uyguladığını iddia etti. Akpınar, “Sattığım her şeye yasak dediler” diyerek tüm raflarını boşalttı ve “İşte istedikleri kantin bu” diyerek duruma tepki gösterdi.