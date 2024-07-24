MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusuna hava harekatı

Milli istihbarat teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın güvenli kale olarak gördüğü Süleymaniye’ye nokta operasyon yaptı. Örgütün sözde Süleymaniye sorumlusu ile beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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