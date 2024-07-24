24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusuna hava harekatı

MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusuna hava harekatı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 20:29
Milli istihbarat teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın güvenli kale olarak gördüğü Süleymaniye’ye nokta operasyon yaptı. Örgütün sözde Süleymaniye sorumlusu ile beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon!
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon!
48 yıllık bir binanın balkonu çöktü!
48 yıllık bir binanın balkonu çöktü!
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
Motosiklet ticari araca çarptı!
Motosiklet ticari araca çarptı!
Deprem bölgesinde restorasyon!
Deprem bölgesinde restorasyon!
Bombacı terörist Bodrum’da yakalandı! İşte o anlar!
Bombacı terörist Bodrum'da yakalandı! İşte o anlar!
Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı
Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı kamerada
Küçükçekmece'de silahlı saldırı kamerada
Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
Tartıştığı imamı okla vurdu!
Tartıştığı imamı okla vurdu!
Site havuzunda tesettürlü kadına hakaret etti
Site havuzunda tesettürlü kadına hakaret etti
Youssef En-Nesyri İstanbul’da
Youssef En-Nesyri İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster