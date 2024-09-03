03 Eylül 2024, Salı
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MİT'ten nokta atışı operasyon: İsrail istihbaratına para ağını sağlayan Liridon REXHEPI tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon REXHEPI tutuklandı. Rexhepi'nin Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik harekat yönettiği ve Türkiye'deki saha elemanlarına para aktardığı ortaya çıktı.