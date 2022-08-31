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MİT'in, Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.08.2022 11:10
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
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