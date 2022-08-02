02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyon düzenlemişti! İşte İranlı suikast timinin görüntüleri

MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyon düzenlemişti! İşte İranlı suikast timinin görüntüleri

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2022 16:55
İsrail vatandaşlarına yönelik suikast düzenlemeyi planlarken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile çökertilen İranlı Suikast Timi Üyeleri'nin görüntüleri ortaya çıktı.
İşte İranlı suikast timinin görüntüleri
İşte İranlı suikast timinin görüntüleri
Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı
Elinde bıçak sırtında çanta trafiği birbirine kattı
YKS’de derece yaptım demişti meğer...
YKS'de derece yaptım demişti meğer...
Böyle meydan kavgası görülmedi!
Böyle meydan kavgası görülmedi!
Ücretsiz konaklama yaşı 30’a yükseltildi
Ücretsiz konaklama yaşı 30'a yükseltildi
Boşanma davasında köpeğe nafaka
Boşanma davasında köpeğe nafaka
Adana’da yarış sonrası şoke eden olay!
Adana'da yarış sonrası şoke eden olay!
İETT otobüsünün motoru yandı!
İETT otobüsünün motoru yandı!
Vahşice katledilmişti! Son konuşmaları ortaya çıktı
Vahşice katledilmişti! Son konuşmaları ortaya çıktı
Boks ringlerini aratmadılar!
Boks ringlerini aratmadılar!
Epilasyon yaptırmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Epilasyon yaptırmak istedi başına gelmeyen kalmadı
Rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Daha Fazla Video Göster