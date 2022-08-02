02 Ağustos 2022, Salı
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MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyon düzenlemişti! İşte İranlı suikast timinin görüntüleri
İsrail vatandaşlarına yönelik suikast düzenlemeyi planlarken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile çökertilen İranlı Suikast Timi Üyeleri'nin görüntüleri ortaya çıktı.