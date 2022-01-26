26 Ocak 2022, Çarşamba
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Mısır piramitlerinin üzerinde nefes kesen uçuş! Ölümden döndüğü an yürekleri ağza getirdi
Mısır'daki "antik kent" üzerinden uçarak geçen paramotor pilotu tarihi uygarlığı nefes kesen bir açıdan görüntüledi. Maceracı pilot binlerce yıllık piramitlerin üzerinde süzüldüğü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.