26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mısır piramitlerinin üzerinde nefes kesen uçuş! Ölümden döndüğü an yürekleri ağza getirdi

Mısır piramitlerinin üzerinde nefes kesen uçuş! Ölümden döndüğü an yürekleri ağza getirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 14:07
Mısır'daki "antik kent" üzerinden uçarak geçen paramotor pilotu tarihi uygarlığı nefes kesen bir açıdan görüntüledi. Maceracı pilot binlerce yıllık piramitlerin üzerinde süzüldüğü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Nefes kesen uçuş! Ölümden döndü NEFES KESEN UÇUŞ! ÖLÜMDEN DÖNDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı
Kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı
Beyoğlu’nda kadına feci darp kamerada!
Beyoğlu'nda kadına feci darp kamerada!
Kardeş katliamı! ’Oh seni yaktım’
Kardeş katliamı! 'Oh seni yaktım'
Türkiye’de yeni bir bitki türü keşfedildi!
Türkiye’de yeni bir bitki türü keşfedildi!
Kütüphanesiz okul kalmadı
Kütüphanesiz okul kalmadı
Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
Tavuk kümesindeki garipliği sezen adam, içeri girdiğinde gözlerine inanamadı! Tavuk kediyi sahiplendi Video İzle
Telefondan talimatla doğum yaptı
Telefondan talimatla doğum yaptı
Diyarbakır’da kardan yollar kapandı!
Diyarbakır’da kardan yollar kapandı!
Nefes kesen uçuş! Ölümden döndü
Nefes kesen uçuş! Ölümden döndü
Karadeniz’de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor
Karadeniz'de kapalı yol var mı? Yoğun kar yağışı Karadeniz bölgesinde de etkili oluyor
Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Sultanbeyli’de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Doğu’da karla mücadele
Doğu'da karla mücadele
Daha Fazla Video Göster