01 Mayıs 2022, Pazar
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Mısır Çarşısı'nda Bayram yoğunluğu
Yarın ramazan bayramı... İstanbul'da bayram alışverişi denilince akla gelen adreslerin başında Eminönü yer alıyor. Eminönü’nde arife günü yoğunluğu var. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.