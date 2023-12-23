Mis kokusuyla palamut pilaki! A Haber ustasından tarifi sizin için aldı

Palamut mevsimi geldi, A Haber ekibi de şef Ramazan Gün ile birlikte eşsiz bir tarifle palamut pilaki yaptı. İşte lezzeti ve kokusuyla iştah açan palamut pilakinin tarifi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN