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Mis kokusuyla palamut pilaki! A Haber ustasından tarifi sizin için aldı

A Haber
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Giriş: 23.12.2023 17:10
Palamut mevsimi geldi, A Haber ekibi de şef Ramazan Gün ile birlikte eşsiz bir tarifle palamut pilaki yaptı. İşte lezzeti ve kokusuyla iştah açan palamut pilakinin tarifi…
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Mis kokusuyla palamut pilaki!
Mis kokusuyla palamut pilaki!
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