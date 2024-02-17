Mis gibi kokan hamsi buğulama nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmezi balıklar, mevsiminde yenildiğinde tatları da bir başka oluyor. A Haber ekibimiz de sizler için önce hangi balığın mevsimi onu öğrendi sonra da mutfağa geçti. İşte eşsiz o lezzet ekranlarınızda.

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