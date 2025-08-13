Miras kavgasında yeğenini sopayla döven dayı: Tahrik etti dayanamadım

Adana’da miras anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni Mehmet Alpaltun’u (38) beyzbol sopasıyla darbeden Mehmet Alpaltun (55) ile ağabeyleri Osman Alpaltun (65) ve Ramazan Alpaltun (73) gözaltına alındı. Tutuklanan Mehmet Alpaltun’un ifadesinde, “Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp sokakta bulduğum sopayla vurdum” dediği ortaya çıktı.

