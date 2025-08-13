Miras kavgasında yeğenini sopayla döven dayı: Tahrik etti dayanamadım

13 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.08.2025 14:36
Adana’da miras anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni Mehmet Alpaltun’u (38) beyzbol sopasıyla darbeden Mehmet Alpaltun (55) ile ağabeyleri Osman Alpaltun (65) ve Ramazan Alpaltun (73) gözaltına alındı. Tutuklanan Mehmet Alpaltun’un ifadesinde, “Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp sokakta bulduğum sopayla vurdum” dediği ortaya çıktı.
