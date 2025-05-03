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Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!

Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:22
Olay, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kenan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.
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Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!
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