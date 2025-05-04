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Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi

Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 00:46
Olay, dün Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca Kenan A., miras davası sebebiyle husumeti bulunan yeğeni Muhammet A'nın (30) evinin önüne gitti. Amca yeğen arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Muhammet A., aracına binerek kaçtı. Kenan A. yeğenini arabayla takip ederek sıkıştırdı. Meydana gelen takipte taraflar birbirine çarparak kaza yaptı. Otomobilinden inen Kenan A., pompalı tüfekle yeğenine ateş açtı. 2 çocuk babası Muhammet A., hayatını kaybederken, amca gözaltına alındı.
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Miras cinayetinde amca tutuklanarak cezaevine gönderildi
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