23 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Minika çadırında 23 Nisan kutlamaları

Minika çadırında 23 Nisan kutlamaları

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2023 19:59
Güncelleme:23.04.2023 20:04
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem en fazla çocukları etkiledi. Onların yüzü gülsün diye afet bölgesinde herkes seferber olmuş durumda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında da minikler için özel etkinlikler düzenlendi.
Minika çadırında 23 Nisan kutlamaları
Minika çadırında 23 Nisan kutlamaları
Çöplükten spor tesisine dönüşüm hikayesi
Çöplükten spor tesisine dönüşüm hikayesi
23 Nisan’da depremzede çocuklara özel etkinlik
23 Nisan'da depremzede çocuklara özel etkinlik
Son 21 yılda Türkiye’de neler değişti?
Son 21 yılda Türkiye'de neler değişti?
Çocukların yüzü Minika Oyun Çadırlarında güldü
Çocukların yüzü "Minika Oyun Çadırları"nda güldü
Kocaeli’de kan donduran vahşet!
Kocaeli'de kan donduran vahşet!
D&R’dan 23 Nisan etkinliği!
D&R'dan 23 Nisan etkinliği!
Minika çadırında 23 Nisan etkinliği
Minika çadırında 23 Nisan etkinliği
Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi
Fatih Faruk Özer adliyeye sevk edildi
Türkiye Yüzyılı’nın nişanesi olacak!
Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi olacak!
Adliyeye sevk edildi
Adliyeye sevk edildi
Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı
Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı
Daha Fazla Video Göster