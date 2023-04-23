23 Nisan 2023, Pazar
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Minika çadırında 23 Nisan kutlamaları
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem en fazla çocukları etkiledi. Onların yüzü gülsün diye afet bölgesinde herkes seferber olmuş durumda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında da minikler için özel etkinlikler düzenlendi.