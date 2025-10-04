04 Ekim 2025, Cumartesi

Minik öğrenciler patili dostlarını ziyaret etti
Giriş: 04.10.2025 10:41
Türkiye’nin sayılı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden biri olan tesiste gerçekleştirilen programda, öğrencilere hayvan hakları ve hayvan sevgisinin önemi anlatıldı. Etkinlik çerçevesinde kentteki farklı okullardan gelen ilkokul öğrencileri, rehabilitasyon merkezini gezerek barınakta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan veteriner hekimler ve hayvan severlerin katıldığı programda, çocuklara hayvanların korunması, bakımı ve yaşama hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Minik öğrenciler, veteriner hekimlere hayvanlarla ilgili sorular yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi edindi. Ardından barınakta bulunan sokak hayvanlarını ziyaret eden öğrenciler, özellikle kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi. Etkinlik, öğrencilerin merkeze gerçekleştirdiği ziyaretler ve hediye takdimleriyle sona erdi.
