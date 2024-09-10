10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Minik Narin'in cesedini taşıyan itirafçı tutuklandı!

Minik Narin'in cesedini taşıyan itirafçı tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2024 22:39
Diyarbakır’da Narin Güran’ın cesedini taşıyan Nevzat B., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece “Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten” suçundan tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minik Narin’in cesedini taşıyan itirafçı tutuklandı!
Minik Narin'in cesedini taşıyan itirafçı tutuklandı!
11 katlı bina alev alev yandı, daireler kullanılamaz halde…
11 katlı bina alev alev yandı, daireler kullanılamaz halde…
Kozmetik firmasının sahibi vuruldu!
Kozmetik firmasının sahibi vuruldu!
Nöbetçi öğretmeni boksör kardeşler darp etti!
Nöbetçi öğretmeni boksör kardeşler darp etti!
Malatya’ya şehit ateşi düştü!
Malatya’ya şehit ateşi düştü!
12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!
12 yaşındaki sürücü kendi kazasını görüntüledi!
Binali Yıldırım anjiyo operasyonu geçirdi!
Binali Yıldırım anjiyo operasyonu geçirdi!
İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı!
İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı!
Bu saatlere dikkat: İstanbul dahil çok kuvvetli geliyor
Bu saatlere dikkat: İstanbul dahil çok kuvvetli geliyor
Bolu’da orman yangını!
Bolu'da orman yangını!
Ayşenur Eygi’nin amcası A Haber’e konuştu
Ayşenur Eygi'nin amcası A Haber'e konuştu
Kocaeli’de feci ölüm kamerada!
Kocaeli'de feci ölüm kamerada!
Daha Fazla Video Göster