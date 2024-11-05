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Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!

Minik mehteranlar tarihi mekanları gezdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 18:08
Malatya'nın Darende ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, tarihin izlerini sürerek geleceğe ışık tutuyor. Okul Müdürü Mehmet Koda tarafından kurulan Minik Mehteran Takımı, ilkokul düzeyinde bir ilke imza atarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hem geçmişi yaşatmak hem de Darende'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bir araya geldi.
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