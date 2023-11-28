Minik Eymen Durak'ın cesedi tandırda bulunmuştu! Anne ve sevgilisinin cezaları onandı! Kan donduran detay

İzmir'in Bornova ilçesinde cansız bedeni tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37'şer yıl hapis cezası verilen sanıklardan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in cezaları Yargıtay'da da onandı.