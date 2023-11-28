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Minik Eymen Durak'ın cesedi tandırda bulunmuştu! Anne ve sevgilisinin cezaları onandı! Kan donduran detay

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Giriş: 28.11.2023 12:37
İzmir'in Bornova ilçesinde cansız bedeni tandırda bulunan 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37'şer yıl hapis cezası verilen sanıklardan anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in cezaları Yargıtay'da da onandı.
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