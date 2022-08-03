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Minik Ela kanser hastası arkadaşı için saçlarını bağışladı

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 13:04
Almanya'da 9 yaşındaki bir Türk kızı, kansere yakalanan arkadaşı için yaptığı fedakarlıkla ülkenin gündeminde. Ela, kanser hastalığı nedeniyle saçlarını kaybeden arkadaşı için saçlarını uzattı ardından kestirip kanserli çocuklar derneğine bağış yaptı. Minik Ela'nın herkese örnek olan hikayesini A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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Arkadaşı için saçlarını bağışladı
Arkadaşı için saçlarını bağışladı
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