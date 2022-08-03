03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Minik Ela kanser hastası arkadaşı için saçlarını bağışladı
Almanya'da 9 yaşındaki bir Türk kızı, kansere yakalanan arkadaşı için yaptığı fedakarlıkla ülkenin gündeminde. Ela, kanser hastalığı nedeniyle saçlarını kaybeden arkadaşı için saçlarını uzattı ardından kestirip kanserli çocuklar derneğine bağış yaptı. Minik Ela'nın herkese örnek olan hikayesini A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.