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Minik Beril'in sağlık durumu nasıl? 15 aylık Beril bebekten güzel haber

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2021 12:44
Güncelleme:22.05.2021 14:03
Türkiye 15 aylık beril Server Aktaş'ı üzerine kaynar su dökülmesi sonucu Eskişehir'e sevk edildiği ambulans helikopterdeki görüntüsüyle tanımıştı. İşte o bebekten sevdirici haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede görüntülenen minik beril kameralara el salladı. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut canlı yayında aktardı.
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