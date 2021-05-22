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Minik Beril'in sağlık durumu nasıl? 15 aylık Beril bebekten güzel haber
Türkiye 15 aylık beril Server Aktaş'ı üzerine kaynar su dökülmesi sonucu Eskişehir'e sevk edildiği ambulans helikopterdeki görüntüsüyle tanımıştı. İşte o bebekten sevdirici haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede görüntülenen minik beril kameralara el salladı. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut canlı yayında aktardı.