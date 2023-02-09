Minik bedeniyle hayata tutundu! 20 günlük Kerem Ağırtaş 60 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 deprem nedeniyle 10 ilde yıkımlar meydana geldi. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ekip canla başla müdahale ederken mucize haberler de gelmeye devam ediyor. Ekipler, Hatay'da deprem sonrası enkazdan 20 günlük Kerem Ağırtaş'ı 60 saat sonra kurtardı.