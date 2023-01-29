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Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracının altında kaldı; o anlar kamerada

DHA
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Giriş: 29.01.2023 19:54
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün çarptığı otomobilden savrulan sürücü, kendi aracının altında kaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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