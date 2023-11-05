Minibüsün çarptığı minibüs düğün salonuna girdi: O anlar kamerada

Kaza, Mersin-Antalya D-400 yolunda Erdemli Çamlık Tabiat Parkı karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şerif Çalışkan idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüs seyir halindeyken, arkadan gelen 33 S 6255 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki minibüs yoldan çıkıp kaldırımı aşarak bir düğün salonunun yazıhane kısmına girdi. Kazada Çalışkan idaresindeki minibüste bulunan aile bireylerinden 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.