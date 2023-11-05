05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Minibüsün çarptığı minibüs düğün salonuna girdi: O anlar kamerada

Minibüsün çarptığı minibüs düğün salonuna girdi: O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2023 13:55
Kaza, Mersin-Antalya D-400 yolunda Erdemli Çamlık Tabiat Parkı karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şerif Çalışkan idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüs seyir halindeyken, arkadan gelen 33 S 6255 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki minibüs yoldan çıkıp kaldırımı aşarak bir düğün salonunun yazıhane kısmına girdi. Kazada Çalışkan idaresindeki minibüste bulunan aile bireylerinden 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Minibüs düğün salonuna girdi
Minibüs düğün salonuna girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü...
Beyoğlu’nda sokak ortasında çatışma kamerada
Beyoğlu'nda sokak ortasında çatışma kamerada
Esenyurt’ta minibüsçü dehşeti kamerada!
Esenyurt'ta minibüsçü dehşeti kamerada!
Ataşehir’de motosiklet kazası kamerada
Ataşehir'de motosiklet kazası kamerada
Gizlenmekte usta! İninde görüntülendi
Gizlenmekte usta! İninde görüntülendi
Gören dönüp bir daha baktı!
Gören dönüp bir daha baktı!
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek...
Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek...
Dilan Polat sağlık kontrolü sırasında konuştu
Dilan Polat sağlık kontrolü sırasında konuştu
O ilimizde ortaya çıktılar! Nesli tehlikede…
O ilimizde ortaya çıktılar! Nesli tehlikede…
Muğla’da sel felaketi! Fındık büyüklüğünde...
Muğla'da sel felaketi! Fındık büyüklüğünde...
İzmir’de sel! Savaş alanına döndü
İzmir'de sel! Savaş alanına döndü
Daha Fazla Video Göster