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Minibüsçüler, yolu uzatmamak için yolcuları E-5'in ortasında indiriyor

İHA
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Giriş: 30.09.2021 11:22
Kadıköy’de yolu uzatmak istemeyen minibüsçüler, yolcuları durak yerine D-100 Karayolu ortasında indirdi. Trafiğin ortasında kalan vatandaşlar bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolcular ise kazaya davetiye çıkaran minibüs şoförlerine tepki gösterdi. Kadıköy'de, Uzunçayır metrobüs durağında inmek isteyen yolcuları durak yerine D-100 karayolu ortasında indiren minibüs şoförleri kazaya davetiye çıkardı. Yolun uzadığı gerekçesiyle şoförler tarafından yol ortasında indirilen vatandaşlar, bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Araçların hızla hareket halinde olduğu yol üzerinde durumu gören araç sürücüleri korna çalarak olaya tepki gösterdi. Trafiğin hızla aktığı yol üzerinde karşı yola geçemeyen kimi vatandaş ise dakikalarca bekledi. Vatandaşlar ise minibüs şoförlerine tepki gösterdi.
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