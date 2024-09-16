16 Eylül 2024, Pazartesi
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Minibüs sürücüsünü aracında öldürdü! O şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, son durakta yolcularını indiren minibüs sürücüsü Doğukan Akgün'ü (28) aracının içinde tabancayla öldüren A.Y. (19), yakalandı. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Akgün'ün minibüs içerisinde öldürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.