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Minibüs sürücüsünü aracında öldürdü! O şüpheli tutuklandı

Minibüs sürücüsünü aracında öldürdü! O şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 23:07
İzmir'in Bornova ilçesinde, son durakta yolcularını indiren minibüs sürücüsü Doğukan Akgün'ü (28) aracının içinde tabancayla öldüren A.Y. (19), yakalandı. A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Akgün'ün minibüs içerisinde öldürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Minibüs sürücüsünü aracında öldürdü!
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