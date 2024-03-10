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Minibüs rampada mahsur kaldı

İHA
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Giriş: 10.03.2024 15:38
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle rampada bir minibüs mahsur kaldı.
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