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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 13:38
Karaman'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
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