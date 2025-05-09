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Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar üzerine yürüdü

Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar üzerine yürüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 10:03
Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan ve suç ortaklarının Ahmet Minguzzi ve arkadaşının yanına gelerek sataştığı görülüyor. Saldırganlar, husumetleri varmışçasına üzerine yürüyüp laf atıyor. Daha sonra arkadaşına tokat atıyor. Esnaf araya girip iki tarafı ayırsa da grup bir kez daha Minguzzi'nin peşine düşerek pazarın her yerinde onu aradı.
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Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar üzerine yürüdü
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü!
Minguzzi cinayetinde yeni görüntü!
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