Minguzzi cinayetinde yeni görüntü! Saldırganlar üzerine yürüdü

Minguzzi cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan ve suç ortaklarının Ahmet Minguzzi ve arkadaşının yanına gelerek sataştığı görülüyor. Saldırganlar, husumetleri varmışçasına üzerine yürüyüp laf atıyor. Daha sonra arkadaşına tokat atıyor. Esnaf araya girip iki tarafı ayırsa da grup bir kez daha Minguzzi'nin peşine düşerek pazarın her yerinde onu aradı.

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