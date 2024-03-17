17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Milyonluk liman kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Milyonluk liman kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2024 12:24
Güncelleme:17.03.2024 12:24
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk olacağı aktarıldı.
Şişhane’de yankesiciye film gibi suçüstü
Şişhane'de yankesiciye film gibi suçüstü
Lastiği kopan tarım aracı devrildi
Lastiği kopan tarım aracı devrildi
Arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar
Arabanın önünü kesip sürücüye saldırdılar
Batman’da dehşet! Dini nikahlı eşini ve...
Batman'da dehşet! Dini nikahlı eşini ve...
Park halindeki araç alev alev yandı
Park halindeki araç alev alev yandı
İki oğlunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
İki oğlunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti
Yok olmaya yüz tutan meslek: Çulhacılık
Yok olmaya yüz tutan meslek: Çulhacılık
Arnavutköy’de ilginç hırsızlık kamerada
Arnavutköy’de ilginç hırsızlık kamerada
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Marmaray’da bıçaklı saldırı! Yüzü parçalandı
Marmaray'da bıçaklı saldırı! Yüzü parçalandı
Milyonluk liman kazası güvenlik kamerasında
Milyonluk liman kazası güvenlik kamerasında
Çocuklar dehşeti yaşadı
Çocuklar dehşeti yaşadı
Daha Fazla Video Göster