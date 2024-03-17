Milyonluk liman kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vinci çarparak devirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Limanda 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk olacağı aktarıldı.