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24.11.2019
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı |Video
Milyonlarca öğrenci ile ailelerini yakından ilgilendiren haber... 2010 yılında kaldırılan sınıfta kalma uygulaması geri geliyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'e konuştu "Amacımız öğrencinin başarısını artırmak" dedi. İşte detaylar...
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