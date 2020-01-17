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17.01.2020

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı... Peki ikinci dönem eğitim ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. A Haber, 17 Ocak 2020 günü yarıyıl tatiline giren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Peki yarıyıl tatili 1 hafta mı 15 gün mü? 2020 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ne zaman başlayacak? bu soruların yanıtı haberimizde...

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