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17.01.2020
Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı... Peki ikinci dönem eğitim ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. A Haber, 17 Ocak 2020 günü yarıyıl tatiline giren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Peki yarıyıl tatili 1 hafta mı 15 gün mü? 2020 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ne zaman başlayacak? bu soruların yanıtı haberimizde...
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