Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı... Peki ikinci dönem eğitim ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. A Haber, 17 Ocak 2020 günü yarıyıl tatiline giren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Peki yarıyıl tatili 1 hafta mı 15 gün mü? 2020 yılı eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ne zaman başlayacak? bu soruların yanıtı haberimizde...