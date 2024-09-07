07 Eylül 2024, Cumartesi
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Milyonlarca öğrenci pazartesi ders başı yapacak
Milyonlarca öğrenci için pazartesi günü zil çalacak ve ders başı yapacak. Çocukların okula uyumu için önemli adımlar atılıyor. Öte yandan dün katıldığı program Başkan Erdoğan, “Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor” dedi. A Haber canlı yayınına katılan uzman klinik psikolog Müjde Yahşi hem okulların açıklaması ile ilgili hem de Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.