07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Milyonlarca öğrenci pazartesi ders başı yapacak

Milyonlarca öğrenci pazartesi ders başı yapacak

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2024 12:52
Milyonlarca öğrenci için pazartesi günü zil çalacak ve ders başı yapacak. Çocukların okula uyumu için önemli adımlar atılıyor. Öte yandan dün katıldığı program Başkan Erdoğan, “Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor” dedi. A Haber canlı yayınına katılan uzman klinik psikolog Müjde Yahşi hem okulların açıklaması ile ilgili hem de Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Okula uyum nasıl sağlanacak?
Okula uyum nasıl sağlanacak?
Sakarya’da siber suçlara ilişkin çalışma yapıldı
Sakarya'da siber suçlara ilişkin çalışma yapıldı
Gevaş’ta ‘olmaz’ denilen fındığın hasadına başlandı
Gevaş’ta ‘olmaz’ denilen fındığın hasadına başlandı
A Haber deprem üssü Pazarcık’ta
A Haber deprem üssü Pazarcık’ta
Su altında kalan köyünde tekne kaptanı oldu
Su altında kalan köyünde tekne kaptanı oldu
2,5 kilometre uzunluğunda kebap
2,5 kilometre uzunluğunda kebap
Sinop’ta sürücülere 83 bin lira ceza uygulandı
Sinop’ta sürücülere 83 bin lira ceza uygulandı
Elazığ’da evin balkonunda yılan görüldü
Elazığ’da evin balkonunda yılan görüldü
İzmir’de insan tacirlerine operasyon
İzmir'de insan tacirlerine operasyon
6 Şubat depremlerinin etkileri araştırılıyor!
6 Şubat depremlerinin etkileri araştırılıyor!
4 yıldır kaçıyordu.. Kıyafet alırken yakalandı
4 yıldır kaçıyordu.. Kıyafet alırken yakalandı
Korkutan deprem! Karlıova bölgesine dikkat
Korkutan deprem! Karlıova bölgesine dikkat
Daha Fazla Video Göster