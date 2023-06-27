Milyonlarca hacı adayı vakfeyi bekliyor

Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gelen hacı adayları, dün sabah saatlerinden itibaren Arafat'ta bir araya geldi. Vakitlerini dua ederek ve telbiye getirerek geçiren hacı adayları, saat 13:30’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.