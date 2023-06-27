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Milyonlarca hacı adayı vakfeyi bekliyor

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Giriş: 27.06.2023 11:03
Dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gelen hacı adayları, dün sabah saatlerinden itibaren Arafat'ta bir araya geldi. Vakitlerini dua ederek ve telbiye getirerek geçiren hacı adayları, saat 13:30’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.
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