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Milyonlarca Hacı adayı Kabe'ye kavuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.06.2024 15:02
Kutsal topraklara giden milyonlarca Hacı adayı Kabe'de namaz kılıp dua etti. A Haber ekibi Hacı adaylarına mikrofon uzattı, neler hissettiklerini sordu.
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