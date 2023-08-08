08 Ağustos 2023, Salı
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Milyonlarca çalışana izin rehberi
Yıllık ücretli izin kimin hakkıdır? Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı? Yıllık ücretli izin günleri bölünebiliyor mu? Çalışan istediği zaman izin kullanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.