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Milyonlarca çalışana izin rehberi

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 10:09
Yıllık ücretli izin kimin hakkıdır? Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı? Yıllık ücretli izin günleri bölünebiliyor mu? Çalışan istediği zaman izin kullanabilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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