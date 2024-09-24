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Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu: Babam bana böbreğini vermekten vazgeçti

Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu: Babam bana böbreğini vermekten vazgeçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 12:15
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 21 yaşındaki Ceren Koç'un hikayesi izleyenleri duygulandırdı. Böbrek nakli beklediğini açıklayan genç yarışmacı, yıllar sonra tanıdığı babasının kendisine böbreğini vermeyi reddettiğini söyledi.
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Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu
Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu
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