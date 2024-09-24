Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi hüzne boğdu: Babam bana böbreğini vermekten vazgeçti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 21 yaşındaki Ceren Koç'un hikayesi izleyenleri duygulandırdı. Böbrek nakli beklediğini açıklayan genç yarışmacı, yıllar sonra tanıdığı babasının kendisine böbreğini vermeyi reddettiğini söyledi.

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