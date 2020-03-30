30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.03.2020

Milyoner'e katılan Akın Yeniceli hayat hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Akın Yeniceli damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ultra Maraton Koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Almanya'da 2013 yılında Avrupa Şampiyonu olan Yeniceli, hikayeleriyle hem stüdyoyu kahkahaya boğdu hem de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. A Haber'e konuk olan Akın Yeniceli, o anları anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Milyoner'e katılan Akın Yeniceli herkesi kahkahaya boğdu!
Milyoner'e katılan Akın Yeniceli herkesi kahkahaya boğdu!
Müslüman doktorlara son veda! Böyle uğurladılar
Müslüman doktorlara son veda! Böyle uğurladılar
Korona testi yapılacağını duyan kadın hastaneden kaçtı
Korona testi yapılacağını duyan kadın hastaneden kaçtı
Karantinaya alınan köyde alarm!
Karantinaya alınan köyde alarm!
Ürküten olay! Mezarlıktan çığlık sesi...
Ürküten olay! Mezarlıktan çığlık sesi...
Koronavirüse karşı kullanılan bu meyve zehirleyebilir
Koronavirüse karşı kullanılan bu meyve zehirleyebilir
Dün akşam karar verildi! O köy karantinaya alındı
Dün akşam karar verildi! O köy karantinaya alındı
Kuralları çiğneyerek parti yapan 11 kişi gözaltına alındı
Kuralları çiğneyerek parti yapan 11 kişi gözaltına alındı
Ev kiralayıp korona partisi yaptılar! Edepsizler
Ev kiralayıp korona partisi yaptılar! Edepsizler
O provokatör gözaltına alındı
O provokatör gözaltına alındı
HDP'li vekilin koronavirüs provokasyonu!
HDP'li vekilin koronavirüs provokasyonu!
İstanbul'da koronavirüs sessizliği!
İstanbul'da koronavirüs sessizliği!
Daha Fazla Video Göster