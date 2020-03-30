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Milyoner'e katılan Akın Yeniceli hayat hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Akın Yeniceli damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster 28 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümüne Ultra Maraton Koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Almanya'da 2013 yılında Avrupa Şampiyonu olan Yeniceli, hikayeleriyle hem stüdyoyu kahkahaya boğdu hem de sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. A Haber'e konuk olan Akın Yeniceli, o anları anlattı.
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