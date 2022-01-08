08 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Milyoner’e Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun damgasını vurdu

Milyoner’e Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun damgasını vurdu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.01.2022 01:55
Güncelleme:08.01.2022 01:56
Atv’de yayınlanan Milyoner her zaman olduğu gibi bu hafta da yarışmacılara sorduğu sorularla zorlu dakikalar yaşattı. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yepyeni bölümüyle (7 OCAK 2021) yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar 1 milyon TL’ye ulaşmak için ecel terleri döktü. Yarışmaya damga vuran isim ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun oldu. Prof. Dr. Altun, yarışmadan elde edeceği geliri bağışlayacağı yeri açıkladı. Prof. Dr. Altun’a, sunucu Kenan İmirzalıoğlu, “Yarışacağımız ilk dekanımızsınız” yanıtını verirken, Altun’un, “Umarım ilk soruda elenmem” sözleri ise izleyenleri gülümsetti. Peki, Dekan Abdülrezak Altun, kaçıncı soruya kadar gelebildi? İstanbul, Ankara ve İzmir ile ilgili soruda takılan Altun, zor soruya bakın ne yanıt verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster haberimiz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Milyoner’e damgasını vurdu
Milyoner’e damgasını vurdu
Vahşet! Önce boğdular sonra deniz kenarına attılar
Vahşet! Önce boğdular sonra deniz kenarına attılar
Mermerle kafasına defalarca...
Mermerle kafasına defalarca...
Pitbullu kavga ettiği kişinin üzerine saldılar
Pitbullu kavga ettiği kişinin üzerine saldılar
Eşinin otomobiline bomba koyan cani koca tutuklandı
Eşinin otomobiline bomba koyan cani koca tutuklandı
Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 5 metre
Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 5 metre
Kendi mezarlarını kazdırıp...
Kendi mezarlarını kazdırıp...
19 yıldır evladının hasretini çekiyor
19 yıldır evladının hasretini çekiyor
Kayak yaparken davul çaldı
Kayak yaparken davul çaldı
Halk otobüsü tekme ve yumruklarla dövdüler
Halk otobüsü tekme ve yumruklarla dövdüler
Manda dehşeti! Hesabı öderken...
Manda dehşeti! Hesabı öderken...
2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada
2 öğrencinin öldüğü kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster