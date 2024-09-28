28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Milyoner'deki yarışmacı kırdı geçirdi! Kahkaha dolu anlar...

Milyoner'deki yarışmacı kırdı geçirdi! Kahkaha dolu anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2024 09:45
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken, programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa İzmir'den katılan Abdulgani Güleç isimli renkli bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Güleç verdiği cevaplarla stüdyoyu kırdı geçirdi. İşte o renkli anlar...
Milyoner’deki yarışmacı kırdı geçirdi! Kahkaha dolu anlar...
Milyoner'deki yarışmacı kırdı geçirdi! Kahkaha dolu anlar...
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil!
Diyabet ilacı zayıflama ilacı değil!
Dev kazanlarda kışlık lezzetler hazırlandı!
Dev kazanlarda kışlık lezzetler hazırlandı!
Hamsi avcılığında kota kararı!
Hamsi avcılığında kota kararı!
İstanbul’daki Trump AVM’de yangın
İstanbul'daki Trump AVM'de yangın
Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta
Sıfır Atık’ta yeni slogan 7 yılda 7 kıta
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu
Sahte site dolandırıcılarına operasyon
Sahte site dolandırıcılarına operasyon
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Ölümün teğet geçtiği anlar!
Market üzerine yıkıldı!
Market üzerine yıkıldı!
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Hafta sonu yaz havası hakim olacak
Atmacada av sezonu başladı
Atmacada av sezonu başladı
Daha Fazla Video Göster