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Videolar Yaşam Videoları Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu... .

Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu... .

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Giriş: 11.12.2022 22:58
ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruda uzun süre düşünmesinin ardından çekilme kararı aldı. Heyecanlı dakikalarda milyonlar ekrana kilitlenirken, üniversite öğrencisi Alıcı 400 bin TL kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruya götüren Batu Alıcı'nın hikayesi...
Milyoner’deki 1 milyonluk soru
Milyoner'deki 1 milyonluk soru
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