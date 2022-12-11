Milyoner'deki 1 milyonluk soru ve cevabı sosyal medyada gündem oldu! Batu Alıcı yarışmadan çekilip 400 bin TL kazandı! İşte o anların videosu... .

ATV ekranlarının sevilen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına katılan Batu Alıcı ismindeki genç üniversiteli 1 milyon lira değerindeki soruda uzun süre düşünmesinin ardından çekilme kararı aldı. Heyecanlı dakikalarda milyonlar ekrana kilitlenirken, üniversite öğrencisi Alıcı 400 bin TL kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soruya götüren Batu Alıcı'nın hikayesi...