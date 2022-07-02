02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Milyoner'de olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?” | Kadın yarışmacıya çift jokeri yetmedi...

Milyoner'de olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?” | Kadın yarışmacıya çift jokeri yetmedi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2022 02:05
Güncelleme:02.07.2022 02:25
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan 32 yaşındaki Yeditepe Üniversitesi Almanca İşlenme mezunu Cansu Çağlayan isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu açarak barajı aştı. Yarışmacı daha sonra 50 bin TL'lik soruda takıldı. Milyoner'de yarışmacıya yöneltilen "Geçtiğimiz aylarda yayımlanan akademik bir çalışmaya göre kadınlara gösterilen 40 farklı erkek suratından elde edilen verilerden hangi durumdaki erkeklerin daha çekici olduğu sonucuna varılmıştır?" sorusunda yarışmacı çift joker kullandı. Ancak yarışmacı iki hakkında da doğru yanıtı veremeyerek yarışmadan 30 bin TL alarak ayrıldı. İşte Milyoner'de çok konuşulan ve merak konusu olan o soru ve yanıtı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?”
Olay oldu: “Hangi erkek daha çekici?”
Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Selzede öğrenci mum ışığında çalıştı, birinci oldu
Selzede öğrenci mum ışığında çalıştı, birinci oldu
Çaya düşen hemşire 4 koldan aranıyor
Çaya düşen hemşire 4 koldan aranıyor
Durakta taksi olmadığını duyan şahsın gözü döndü
Durakta taksi olmadığını duyan şahsın gözü döndü
Sevgilisini defalarca bıçakladı!
Sevgilisini defalarca bıçakladı!
Üsküdar’da metrobüs durağında şoke eden görüntüler!
Üsküdar'da metrobüs durağında şoke eden görüntüler!
İşte Mekke’den A Haber’in izlenimleri…
İşte Mekke'den A Haber'in izlenimleri…
Sıcak hava uyarısı! Hafta sonu...
Sıcak hava uyarısı! Hafta sonu...
Vatandaşların müdahalesine rağmen devam ettiler!
Vatandaşların müdahalesine rağmen devam ettiler!
Görüntüler Türkiye’den! Avlayıp böyle parçaladılar
Görüntüler Türkiye'den! Avlayıp böyle parçaladılar
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster